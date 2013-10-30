Привидений из ткани научат мастерить на дизайн-заводе "Флакон"

Фото: М24

Отпраздновать Хэллоуин всей семьей предлагают посетителям дизайн-завода "Флакон" 2 ноября. Для детей и взрослых здесь организуют мастер-классы по созданию привидений из ткани, плетению фенечек из разноцветных ниток и росписи сумок в трафаретной технике.

Для сладкоежек запланированы уроки по приготовлению шоколадных конфет с разнообразными начинками. Стоимость шоколадного мастер-класса – 500 рублей. Роспись сумок и пошив приведений обойдется вам в 300 рублей.

Желающие сэкономить могут приобрести семейный билет, сообщают организаторы проекта.

Так, билет на одного человека, включающий три мастер-класса, и билет на троих человек (1 мастер-класс) можно приобрести за 900 рублей. Билет на троих (3 мастер-класса) – 1800 рублей.

Ножницы, нитки и клей оставьте дома - все материалы вам выдадут на месте.

Мастер-классы пройдут с 13.00 до 18.00 в пространстве Gallery.

К слову, эти мероприятия проводятся в рамках традиционных субботних Family Day на "Флаконе". За обучение посетителей отвечают преподаватели творческих мастерских дизайн-завода.