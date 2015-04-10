Форма поиска по сайту

10 апреля 2015, 14:46

Культура

Крупный панк-фестиваль MRR Presents: Moscow Madness пройдет на "Флаконе"

Фото: facebook.com/sadwavezine

16 мая на дизайн-заводе "Флакон" пройдет крупный панк-фестиваль MRR PRESENTS: Moscow madness, приуроченный к всемирной акции Maximum Rocknroll Presents.

В этот день концерты в поддержку старейшего на планете DIY-панк-журнала Maximum Rocknroll пройдут по всему миру. Кроме большого панк-концерта в столице организуют DIY-маркет.

Среди приглашенных музыкантов:

  • "Особые условия";
  • Hellspin;
  • Occupation;
  • "Лисичкин хлеб";
  • "Деконструктор";
  • "Поспишь потом";
  • Banderlog;
  • Repression Attack;
  • Pissdeads.

Начало – в 15.00, вход свободный.

Журнал Maximum Rocknroll издается в Сан-Франциско с 1982 года, и его можно заказать не только в бумажном формате, но и скачать в формате PDF (стоит несколько долларов). В 120-страничное издание входят авторские колонки, интервью, рецензии на музыку, кино и самиздат.

Maximum Rocknroll считается одним из главных пропагандистов принципов свободного творчества, идеалов DIY, панка и хардкора.

дизайн-завод Флакон панк-рок панки фестивали и праздники

