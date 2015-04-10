Крупный панк-фестиваль MRR Presents: Moscow Madness пройдет на "Флаконе"

Фото: facebook.com/sadwavezine
16 мая на дизайн-заводе "Флакон" пройдет крупный панк-фестиваль MRR PRESENTS: Moscow madness, приуроченный к всемирной акции Maximum Rocknroll Presents.
В этот день концерты в поддержку старейшего на планете DIY-панк-журнала Maximum Rocknroll пройдут по всему миру. Кроме большого панк-концерта в столице организуют DIY-маркет.
Среди приглашенных музыкантов:
- "Особые условия";
- Hellspin;
- Occupation;
- "Лисичкин хлеб";
- "Деконструктор";
- "Поспишь потом";
- Banderlog;
- Repression Attack;
- Pissdeads.
Начало – в 15.00, вход свободный.
Maximum Rocknroll считается одним из главных пропагандистов принципов свободного творчества, идеалов DIY, панка и хардкора.
[html][/html]