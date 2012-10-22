Лэнс Армстронг лишился семи титулов победителя "Тур де Франс"

Лэнс Армстронг. Фото: ИТАР-ТАСС

Легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг лишен семи титулов победителя "Тур де Франс", завоеванных им в период с 1999 по 2005 годы. Международный союз велосипедистов согласился с обвинением Антидопингового агентства США (USADA), которое уличило Армстронга в использовании допинга.

Армстронг был настоящей иконой велоспорта до того момента, пока его деятельностью и профессиональными успехами не заинтересовалась USADA. В результате расследования выяснилось, что легендарный велогонщик не только принимал запрещенные препараты на протяжении всей карьеры, но и склонял к употреблению допинга других спортсменов, сообщает "Интерфакс".

В процессе расследования дознаватели прочли личные письма Армстронга, изучили его дневники, а также пообщались со многими известными велосипедистами. Выяснилось, что Армстронг сам лично заказывал себе запрещенные препараты и платил за доставку указанных им средств мотоциклисту.

Президент Международного союза велосипедистов Пэт Маккуэйд заявил, что "Армстронгу нет места в велоспорте". Будет ли произведен пересчет очков и названы новые победители прошедших

"Тур де Франс", пока не ясно.

Стоит отметить, что это едва ли не первый случай в истории мирового спорта, когда приходится "переписывать" такой большой кусок истории. Еще никогда ранее иконы какого-либо вида спорта не были полностью "разжалованы" за применение допинга. Бывали случаи изъятия олимпийских медалей (Лариса Лазутина, Йохан Мюлегг, Ольга Данилова и т.д.), но никогда спортсмена не лишали фактически всех его профессиональных достижений.

Армстронг до допинг-скандала был символом велоспорта. В 1999 году он сумел вылечиться от рака и в тот же год стать победителем "Тур де Франс". Американская пресса назвала эту победу одной из самых мужественных побед всех времен, и для американцев велоспорт стал ассоциироваться с именем Армстронга.

Сообщения о том, что знаменитый велогонщик использует допинг, появлялись и в расцвете его карьеры. Однако убедительные доказательства были найдены только сейчас.

Велоспорт - один из наиболее "допинговых" видов спорта. Высокие нагрузки и длительность их по времени делают велосипедный спорт одним из самых "привлекательных" для использования допинга.