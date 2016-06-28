Родственники шести погибших на Сямозере детей получили компенсации

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Семьи шести погибших во время шторма на Сямозере детей получили единовременные выплаты по одному миллиону рублей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения

и социального развития Карелии.

Родители и законные представители погибших детей могут подать соответствующие документы в Минздравсоцразвития Карелии, а также в департамент труда и социальной защиты населения Москвы в срок до 29 июля.

18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти. В минувшую пятницу в Москве прошли похороны детей, погибших на Сямозере.

Сейчас идет прием заявлений и документов на единовременную компенсационную выплату. Семьям погибших выплачивается по одному миллиону рублей, пострадавшим – по 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".