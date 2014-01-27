"Мамин Садик" откроется в саду "Эрмитаж"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Мамин Садик" Seasons откроется в саду "Эрмитаж" 2 февраля. Здесь ждут мам и их любознательных чад, возраст которых не превышает восьми лет.

По будням в садике запланированы занятия, фотосессии, спектакли и концерты. А по выходным будут отмечать детские дни рождения и проводить семейные вечеринки.

Праздничное открытие "Маминого Садика" состоится в 12.00. В программе – гонки на картонных лошадях, мастер-классы по изготовлению больших масок из картона, знакомство с командой проекта, мини-спектакль от режиссера и создателя "Домашнего театра" Арсения Эпельбаума.

Также состоятся "Уроки труда" с архитектором, автором многочисленных интерьеров для детей и одним из создателей школы "Путь зерна" Юрием Сырковым; открытые уроки; "Бережное знакомство с музыкой"; открытое занятие "Литературной кухни" с филологом, культурологом, преподавателем МГУ Светланой Сидоровой.

"Площадка игры и общения" с психологом и игротерапевтом Егором Бахотским для мам и детей от трех до пяти лет будет работать с 14.00 до 15.30. С 15.30 до 16.30 творческое занятие для самых маленьких проведет художник Наталия Татаринцева.

Кроме того, в этот день будет функционировать балетный класс балетной студии "Мастерская Егора Симачева", мастерская пластилиновой анимации, парикмахерская "Взрослые дети". А еще организаторы покажут спектакль-сторителлинг "Даша и Людоед", научат сочинять и рассказывать истории, проведут урок "Ботанический класс".



Весь день желающих подкрепиться будут угощать ягодным чаем и пончиками.

Мероприятия пройдут с 12.00 до 17.00. Вход свободный.