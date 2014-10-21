Вопросы первому заместителю руководителя департамента градостроительной политики

Олег Рындин. Фото предоставлено пресс-службой департамента

Первый заместитель руководителя столичного департамента градостроительной политики Олег Рындин ответит на вопросы читателей M24.ru о типовом проектировании жилых домов и детсадов.

В чем преимущество новых типовых проектов? Где они применяются? Какие нормативы типового проектирования существуют? Что такое Федеральный Реестр типовой проектной документации и для чего он нужен? Об этом и многом другом расскажет Олег Рындин.

[/html]Вопросы первому замглавы департамента градостроительной политики мы будем собирать до 28 октября. Олег Рындин ответит на ваши вопросы в ноябре.

Департамент градостроительной политики входит в состав Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы (Стройкомплекс Москвы). Занимается комплексным развитием столицы; оказывает госуслуги в строительстве; взаимодействует со строительными организациями; формирует перечни объектов капитального строительства для включения в Адресную инвестиционную программу города Москвы.

Александр Мерцалов: Уважаемый Олег Витальевич. По адресу, ул. Рогожский вал дом 11 строение 1, намечается строительство элитного высотного многоквартирного дома. Как такие проекты точечной застройки, не имеющие социальной составляющей, легко проходят сложнейший фильтр согласований и принимаются без проведения публичных слушаний? (к вопросу приложен документ, мы передадим его олегу Рындину - M24.ru)

Денис Акулов: Каким образом при типовом проектировании жилых домов учитываются помещения для крайне востребованных социальных, образовательных и культурно-досуговых нужд жителей города, таких как:

кабинеты компьютерной грамотности для жителей старшего поколения, детей и подростков из неблагополучных семей;

помещения для разных видов развивающего досуга детей;

помещения клубов подростков, молодежи и разновозрастных жителей близлежащих домов социальной и спортивно-оздоровительной направленности;

образовательные курсы по различным современным отраслям и жизненным ситуациям;

кабинеты “Социального” юриста;

объекты по общегородской программе “Доктор рядом” и “Домашний детский сад”

Ольга: Уважаемый Олег Витальевич! Обладаете ли Вы информацией по поводу сноса дома по улице 3-я Филевская, д. 6, корп.1, судьба которого должна была решиться еще в 1999 году, а затем 2008 году согласно постановлениям правительства Москвы при реконструкции квартала 55-56? Устали ждать и жить без ремонта, боясь неразумных вложений. Спасибо!

Рыбкина Елена Владимировна: Добрый день. Жители квартала 78-80 ЗАО Можайский просят ответить, почему в квартале ожидается точечное стргоительство на месте, где должен быть построен дом для переселения жителей из квартала 78-80?

Максим: Уже больше года стоит здание в готовом состоянии, наружных работ не проводится, хотим отправить детей в оздоровительный комплекс, раньше там хоть магазин стоял, а сейчас здание-призрак, не могли бы вы помочь в этом разобраться? Адрес- ул. 50 лет октября, напротив дома 11.

Ольга: Уважаемый Олег Витальевич, здравствуйте. Я проживаю в пятиэтажке 1956 года постройки по адресу ул. Литвина-Седого, д.7. В нашем доме деревянные перекрытия и, сколько я себя помню (это примерно 25 лет), в доме не делали капитальный ремонт. Скажите, пожалуйста, как и где можно узнать ближайшую судьбу нашего дома? Ждет ли нас реконструкция или снос? Спасибо.

Сергеева Татьяна Васильевна: Здравствуйте, Олег Витальевич! В нашем микрорайончике "Рогожская слобода" на ул. Подъемная и ул. Смирновская есть заброшенные школа и детсад. А местные родители вынуждены малюток уже более 10 лет (!!!) возить в разные места. Когда же и для наших детишек наступит праздник?! Когда заработают эти детские учреждения? С надеждой, Татьяна Васильевна.

Федор: Здравствуйте! Из СМИ узнал, что городские власти приняли решение передать земельный участок придомовой территории дома № 34 по улице Беговая некоему застройщику для строительства гостиничного комплекса. Проясните ситуацию, пожалуйста! Как же так, мало того, что у нас двора нет, деревьев нет, детской площадки нет, так нас еще хотят лишить и того маленького клочка асфальта, где мы ставим свои автомобили?! От имени всех жильцов дома, просим вас не допустить этого беспредела! К тому же на этом участке земли расположены 2 скульптуры "Укрощение коней" 1889 года! Неужели и их снесут?!

Альфия: Здравствуйте, очень хотелось бы узнать о судьбе дома по Чешихинскому проезду, д.4 стр.1. Дом 1959 года постройки, бывшее общежитие, капитального ремонта со дня постройки не было. Деревянные перекрытия. На первом этаже 3 подъезда постоянно пахнет канализацией. Будет ли капитальный ремонт нашего дома?

Сергей Петрович: Добрый вечер. Почему в Москве на месте сносимых пятиэтажек строят многоэтажные дома, тем самым уплотняя зону обитания, увеличивая населения районов? В частности, в САО на Дмитровском ш. Сейчас проехать по улицам сложно, скоро пройти будет не возможно. А зачем строить небоскребы (жилой комплекс "Триколор" на Проспекте Мира) в местах малоэтажной застройки?