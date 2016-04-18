В Москве построили два детских сада на 350 мест

Фото: yandex.ru

В столице под заселение готовятся два детских сада на 350 мест, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы. В мае в эти детские учреждения пойдут первые дети.

Дошкольников примут детские сады:



в Западном административном округе по адресу Можайское шоссе, владение 38/6,

в Северо-Восточном административном округе по адресу Ясный проезд, владение 10, корпус 2.

– Все учебные заведения оснащены современным оборудованием для обучения и воспитания детей, для всестороннего физического и эстетического развития. Помещения зданий оборудованы всеми необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан, – заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Детский сад на Можайском шоссе рассчитан на 225 мест – девять групп по 25 человек. Дошкольное учреждение на Ясном проезде рассчитано на 125 мест – пять групп по 25 мест.

В детских садах предусмотрены: раздевальные, буфетные, игровые, спальни, туалеты. На территории садов разобьют цветники, высадят деревья, постелят газон.

По словам Андрея Бочкарева, в этом году за счет средств городского бюджета планируется построить 18 детских образовательных учреждений на 4230 мест. В том числе четыре детских сада в ТиНАО. А также пять школ и блоков начальных классов на 2500 мест.

