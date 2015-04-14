Пятилетний мальчик упал с качелей в Видном и получил травму черепа

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

В подмосковном городе Видное пятилетний мальчик упал с качелей в детском саду и получил травму черепа, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 12 марта ребенок, пытаясь слезть с качелей при отсутствии контроля со стороны воспитателя, получил удар в область головы.

СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью ребенка".

Уже установлено, что качели не соответствуют ГОСТу – у них не было перекладины спереди, за которую ребенок мог бы держаться.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены сотрудники дошкольного учреждения и получены документы на организацию.