Пятилетний мальчик упал с качелей в Видном и получил травму черепа

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
В подмосковном городе Видное пятилетний мальчик упал с качелей в детском саду и получил травму черепа, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, 12 марта ребенок, пытаясь слезть с качелей при отсутствии контроля со стороны воспитателя, получил удар в область головы.
СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью ребенка".
Уже установлено, что качели не соответствуют ГОСТу – у них не было перекладины спереди, за которую ребенок мог бы держаться.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены сотрудники дошкольного учреждения и получены документы на организацию.
