На отдых московских детей в лагерях выделили еще 7 тысяч путевок

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Из средств федерального бюджета для столичных детей от 7 до 17 лет дополнительно выделено семь тысяч путевок в лагеря, сообщает пресс-служба Мосгортура.

Путевки выделены на третью и четвертую смену в лагеря, расположенные в Республике Крым и Севастополе, Краснодарском крае, городах средней полосы России и Московской области.

Сейчас идет подготовка вожатых, а также проверяются все базы отдыха, выигравшие конкурс до заезда в них детей. Путевки будут появляться на портале госуслуг по мере проверки баз отдыха.

Подать заявку на получение такой путевки москвичи смогут с 27 июня на портале госуслуг. На отдых могут отправиться и те дети, которые в 2016 году уже получили путевки за счет средств бюджета Москвы.

1 июня ГАУК "Мосгортур" отправил более 3,5 тысячи столичных детей на первую смену в лагеря по льготным путевкам. Дети проведут свой отдых в лагерях Подмосковья, Белоруссии, Анапы и Симферополя.

Всего в летнюю оздоровительную кампанию в 2016 году с Мосгортуром по льготным путевкам правительства Москвы отдохнут более 52 тысяч детей.