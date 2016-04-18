Прием заявлений на первые смены в детские лагеря завершится 21 апреля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Прием заявлений на лагерный отдых детей в первые смены завершается через несколько дней. Москвичи могут воспользоваться возможностью оформить льготную путевку для ребенка до 21 апреля, сообщает пресс-служба Мосгортура.

По словам гендиректора учреждения Василия Овчинникова, на данный момент доступны более 800 путевок в одни из самых популярных лагерей Анапы – "Олимпиец" и "Жемчужину России".

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/128]Как получить субсидию на путевку в детский лагерь[/URLEXTERNAL]

С начала оформления заявок на детский отдых, горожане получили уже более 18 тысяч путевок. Кампания по бронированию путевок для московских детей продлится до 10 ноября этого года.

Как сообщили в Мосгортуре, в этом году свои двери для детей откроют 12 оздоровительных лагерей в России и Белоруссии, а также 18 баз семейного отдыха.

Проверка детских лагерей отдыха завершится до 15 мая

Ранее глава департамента культуры Александр Кибовский сообщал, что в этом году на летний отдых детей льготных категорий в Москве выделено более 122 тысяч путевок. Их получат дети 11 льготных категорий. А некоторые получат частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной поездки на отдых .

За счет городского бюджета дети смогут побывать в Анапе, лагерях Кавказских Минеральных Вод, Республики Беларусь, Калининградской и Московской областях. Маленьких отдыхающих ждут в Крыму и Севастополе.