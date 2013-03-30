В 24 детских домах столицы проходит "День аиста"

В 24 детских домах Москвы 30 марта проводится так называемый День аиста. Люди, которые хотят усыновить ребенка, смогут узнать, какие документы нужны для этого, как и где их получать, а также - что нужно сделать дома перед тем, как там появится малыш.

В этот день также можно познакомиться с воспитанниками детских домов, узнать как они живут и чем увлекаются.

Ранее глава департамента социальной защиты населения Владимир Петросян в интервью каналу "Москва 24" сообщил, что в рамках программы по содействию усыновлению сирот в московских детских домах регулярно будут проводить своеобразные дни открытых дверей - "Дни аиста".

Люди смогут приходить в интернаты, знакомиться с детьми и навещать их неоднократно, прежде чем принимать решение об усыновлении. Экскурсии и концерты для дней открытых дверей будут готовить сами дети.

По официальным данным, в России на государственном обеспечении более 800 тысяч детей.