Фабрика мультфильмов, рыцари и шоу Славы Полунина. Чем заняться с детьми на каникулах

Наконец-то настают осенние каникулы для тех, кто учится по четвертям – они продлятся с 29-го октября по 6 ноября. И ждут их не только дети, но и родители: можно со спокойной совестью отдохнуть от напоминаний о домашнем задании и суперранних подъемов. Правда, встает вопрос развлечений, ведь погода может запросто подвести.

Спектакли, концерты, выставки и курсы – редакция портала Москва 24 выбрала самые интересные события на период школьных каникул.

"Музыкальный глобус"

В Доме музыки пройдет необычный концерт для детей "Музыкальный глобус". Гостям расскажут, как разобраться в музыкальных стилях и жанрах, как по характеру ритма определить происхождение танца, на каких инструментах играют в разных странах и под какую музыку на Руси водили хороводы.

Армянский дудук, испанские кастаньеты, американское банджо, латиноамериканские маракасы или русские ложки зазвучат в сопровождении эстрадно-симфонического состава Президентского оркестра Российской Федерации.

Где: Московский международный дом музыки

Когда: 28 октября

"Снежная симфония" Славы Полунина

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Слава Полунин, ставший легендой при жизни, решил вдохнуть в свое всемирно известное "сНежное шоу" с 25-летней историей новую жизнь. Вместе с выдающимся скрипачом и дирижером, обладателем премии "Грэмми" Гидоном Кремером он полностью переосмыслил старый спектакль.

Программа нового шоу "Снежная симфония" поменялась на 70 процентов, но неизменными остались два клоуна-антагониста Рыжий и Белый, последнего из которых, по словам создателей шоу, сыграла минималистская музыка в исполнении знаменитого камерного оркестра "Кремерата Балтика".

Где: Московский дворец молодежи

Когда: 25 – 31 октября

Выставка "Неестественный отбор"

В Москве проходит выставка Тима Флэка, британского фотографа-анималиста, известного на весь мир своими необычными кадрами диких и домашних животных. Флэк исследует взаимовлияние человека и окружающей среды, редкие и исчезающие виды животных, приспосабливание природы под нужды и вкусы человека, призывая нас задуматься о необходимости бережного отношения к природному миру.

На многих фотографиях животные показаны в их естественной среде обитания, контрастируя с теми, которые сделаны в студии. Перемещая животное из природного окружения в чуждую ему, но привычную для нас обстановку, автор выявляет его сходство с человеком.

Флэк является признанным и коммерчески успешным художником. Например, созданный им портрет панды Ya Yun был продан на аукционе Christie’s в мае 2018 года за 40 тысяч фунтов.

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Когда: 19 октября – 6 января

Спектакль "Снегурочка"

Новое Пространство Театра Наций начинает оригинальный проект для детей. Первым в серии спектаклей, направленных на серьезный и современный разговор с детьми, стала стихотворная пьеса Островского "Снегурочка", которую поставил Олег Долин.

Режиссер применил особый образный язык, с помощью которого "Снегурочку" можно рассказать ребенку. Это классический русский сюжет про волшебную девочку, которая мечтала испытать любовь и попала в мир загадочных обитателей Берендеева царства. Как обещает режиссер, сам спектакль может стать первым уроком доброты и толерантности, ведь одна из главных коллизий "Снегурочки" в том, что героиня, хоть и стремится в мир живых людей, для этого мира явно не своя.

Где: Новое Пространство Театра Наций

Когда: 1 – 4 ноября

Выставка "Космонавтика и авиация"

"Космонавтика и авиация" на ВДНХ – это огромная экспозиция о достижениях отечественной космонавтики и перспективных проектах освоения космоса. В основе выставки – большой архив документальных свидетельств покорения космоса: 120 образцов одной только техники и больше двух тысяч разных документов, включая фото и видео.

В подкупольном пространстве павильона можно почувствовать себя настоящим космонавтом на игровых симуляторах, а также увидеть историю покорения вселенной человеком от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса в уникальном 5D-кинотеатре.

Где: Центр "Космонавтика и авиация", ВДНХ

Когда: ежедневно, кроме понедельника

"Фабрика мультфильмов"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Большой фестиваль мультфильмов и Музей Москвы откроют необычную "Фабрику": дети и взрослые смогут не только увидеть, как делаются мультики в разных техниках, но и поучаствовать в их создании от задумки до готового фильма. Здесь будут придумывать истории и персонажей, рисовать, лепить или собирать героев, оживлять их и озвучивать.

Занятия на "Фабрике" проведут лучшие художники, сценаристы, аниматоры и мастера озвучки ведущих российских студий.

Где: Музей Москвы

Когда: 3 – 5 ноября

Мастер-класс "Искусство книги"

Фото: портал Москва 24

Этот курс в Институте русского реалистического искусства отлично подойдет вашему ребенку, если он любит рисовать и часами рассматривает книги с картинками. На занятиях ученикам расскажут, как между собой связаны искусство иллюстрации и аниме, покажут произведения русских авангардистов и познакомят с громкими шедеврами книжной иллюстрации.

На практических занятиях дети, изучившие древнейшие письменности разных цивилизаций, будут пробовать свои силы в мастерстве каллиграфии и создадут собственную азбуку из различных материалов.

Где: ИРРИ

Когда: 3 ноября

Рыцарский турнир и фестиваль Средневековья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почувствовать себя настоящим рыцарем или принцессой можно будет на XIII Ежегодном рыцарском турнире "Кубок Динамо". В Москву приедут лучшие мастера исторической реконструкции и рыцарских сражений из более чем 18 стран – от Новой Зеландии до Канады.

В программе – выступления спортсменов с мировыми именами, детские соревнования на мягких мечах, выставка оружия разных эпох и, конечно, древние настольные игры, мастер-классы и интерактивные развлечения. На фестивале старинных ремесел посетители смогут попробовать себя в кожевенном деле, поработать с кузнечным молотом и наковальней и даже ощутить аромат античной парфюмерии.

Где: Tesla Place

Когда: 3, 4 ноября

Фильм "Тайна дома с часами"



Видео: YouTube/В Рейтинге

На экраны вышел готический фэнтези-фильм от режиссера Элая Рота. По сюжету, маленький мальчик Льюис Барнавельт отправляется в Мичиган к своему дяде Джонатану. Вскоре главный герой обнаруживает, что его дядя – волшебник. Льюис попадает в сказочный мир, где оживают картины, обитают магические создания, а сам дом хранит страшную тайну.

Мир магии, волшебства, мистики и шикарный актерский состав: Кейт Бланшетт ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Властелин колец"), Джек Блэк ("Школа рока") и – сюрприз для родителей – Кайл Маклахлен, тот самый агент Дейл Купер из телесериала Дэвида Линча "Твин Пикс".

Где: московские кинотеатры

Когда: с 27 сентября

Шоу "Тайна четырех океанов"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

"Тайна четырех океанов" – это уникальное водное шоу с участием морских животных. В основе сюжета – захватывающая история юного изобретателя, который создает машину времени и с ее помощью отправляется в путешествие по Мировому океану.

Вместе со зрителями герой побывает в разных частях света и откроет множество тайн. А помогут ему в этом главные звезды "Москвариума" – дельфины, белухи, моржи и красавицы-косатки.

Где: "Москвариум"

Когда: 28 октября – 5 ноября