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Общество

23 декабря 2014, 20:37

"Активные граждане" получат две тысячи билетов на Елку мэра

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Фото: ag.mos.ru

Пользователи "Активного гражданина", набравшие с 10 ноября по 10 декабря наибольшее количество баллов, получат билет на Елку мэра Москвы. Всего будет роздано две тысячи приглашений, сообщается на сайте проекта.

Чтобы забрать билет, нужно обратиться в один из центров госуслуг с документом, удостоверяющим личность.

Победители конкурса не только регулярно участвовали во всех референдумах, но и активно приглашали в проект своих друзей, делились в соцсетях результатами своих голосований, активировали промокоды и отмечались с помощью приложения на городских мероприятиях.

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Список победителей будет опубликован в ближайшее время на сайте "Активного гражданина"

Праздничные представления только для детей участников проекта "Активный гражданин" состоятся 28 декабря и 5 января в высотке на Новом Арбате. В них участвуют ребята старше пяти лет без сопровождения взрослых. На Елке мэра их ждут театрализованное шоу, конкурсы, подарки и веселые приключения в компании аниматоров и артистов.

История вопроса


"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

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