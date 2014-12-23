"Активные граждане" получат две тысячи билетов на Елку мэра

Фото: ag.mos.ru

Пользователи "Активного гражданина", набравшие с 10 ноября по 10 декабря наибольшее количество баллов, получат билет на Елку мэра Москвы. Всего будет роздано две тысячи приглашений, сообщается на сайте проекта.

Чтобы забрать билет, нужно обратиться в один из центров госуслуг с документом, удостоверяющим личность.

Победители конкурса не только регулярно участвовали во всех референдумах, но и активно приглашали в проект своих друзей, делились в соцсетях результатами своих голосований, активировали промокоды и отмечались с помощью приложения на городских мероприятиях.

Список победителей будет опубликован в ближайшее время на сайте "Активного гражданина"

Праздничные представления только для детей участников проекта "Активный гражданин" состоятся 28 декабря и 5 января в высотке на Новом Арбате. В них участвуют ребята старше пяти лет без сопровождения взрослых. На Елке мэра их ждут театрализованное шоу, конкурсы, подарки и веселые приключения в компании аниматоров и артистов.