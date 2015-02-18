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Общество

18 февраля, 13:08

Соревнования героев Bionicle пройдут в столице

дети игры Детский мир развлечения соревнования Lego время с детьми

Фото: Предоставлено организаторами

21 и 22 февраля в столице пройдет битва за обладание "Маской Мироздания". В зоне свободного конструирования дети смогут собрать понравившегося героя из конструктора Lego Bionicle – экшен-фигуру Повелителя или Стража и испытать их возможности.

После того, как участник создаст своего героя, можно будет принять участие в соревнованиях по креативному шутингу. Попадать в цель участникам соревнования поможет высокоточное автоматическое оружие героев, поражающее цель на расстоянии.

Также все желающие смогут сфотографироваться на фоне стенда с легендарным героем Таху – Повелителем Огня.

Адреса магазинов:

"Детский мир"

  • ТЦ "Военторг", Москва, улица Воздвиженка, дом 10;
  • ТК "МЕГА Белая Дача", Московская область, город Котельники, 1-й Покровский проезд, дом 5;
  • ТРЦ "МЕГА Химки", Химки, микрорайон 8, строение 1;
  • ТК "МЕГА Теплый Стан", Москва, Калужское шоссе, 41 км МКАД;
  • ТЦ "Метрополис", Москва, Ленинградское шоссе, дом 16.
Hamleys – ТРЦ "Европейский", Москва, площадь Киевского вокзала, дом 2.

Время работы игровых зон: с 12.00 до 17.00, вход свободный.

Для детей старше 6 лет.

Сюжет: Бесплатная Москва

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