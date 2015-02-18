Соревнования героев Bionicle пройдут в столице

Фото: Предоставлено организаторами
21 и 22 февраля в столице пройдет битва за обладание "Маской Мироздания". В зоне свободного конструирования дети смогут собрать понравившегося героя из конструктора Lego Bionicle – экшен-фигуру Повелителя или Стража и испытать их возможности.
После того, как участник создаст своего героя, можно будет принять участие в соревнованиях по креативному шутингу. Попадать в цель участникам соревнования поможет высокоточное автоматическое оружие героев, поражающее цель на расстоянии.
Также все желающие смогут сфотографироваться на фоне стенда с легендарным героем Таху – Повелителем Огня.
Адреса магазинов:
"Детский мир"
- ТЦ "Военторг", Москва, улица Воздвиженка, дом 10;
- ТК "МЕГА Белая Дача", Московская область, город Котельники, 1-й Покровский проезд, дом 5;
- ТРЦ "МЕГА Химки", Химки, микрорайон 8, строение 1;
- ТК "МЕГА Теплый Стан", Москва, Калужское шоссе, 41 км МКАД;
- ТЦ "Метрополис", Москва, Ленинградское шоссе, дом 16.
Время работы игровых зон: с 12.00 до 17.00, вход свободный.
Для детей старше 6 лет.