Зоопарк приглашает детей на познавательные представления

Москва 24

Зоопарк приглашает детей на спектакли, героями которых являются как известные сказочные персонажи, так и самые обычные обитатели подмосковного леса, говорится на сайте Московского Зоопарка.

17 августа маленьких посетителей зоопарка ждет представление "Возвращение Лягушки-путешественницы". На следующий день, 18 августа, зоопарк приглашает на спектакль "Мои дорогие пиявочки". 19 августа состоится познавательно-развлекательное представление "На лесной опушке".

Спектакли пройдут на Летней эстраде Детского зоопарка, вход с Садового кольца. Начало – в 13.00 и 15.00. Вход на все программы бесплатный.