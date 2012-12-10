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Москва 24

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Общество

10 декабря 2012, 14:17

Журналисты "Москва 24" нашли женщину, которая оставила младенца

дети криминал

Журналисты "Москва 24" нашли женщину, которая оставила младенца

Женщину, которая оставила коляску со своим семимесячным сыном ночью на улице, обнаружили журналисты телеканала "Москва 24". Женщина отрицает, что бросила ребенка.

Юлия Рудницкая, рассказала телеканалу, что она вместе с друзьями выпивали, отмечая что-то, что она назвать отказалась. Потом она отошла в магазин, попросив знакомых приглядеть за коляской, в которой находился ее семимесячный сын Даниил. А когда вернулась – никого уже не было. Женщина подчеркнула, что намерена вернуть ребенка.

Шестимесячный мальчик был обнаружен у дома 11, корпус 1 по улице Горбунова в ночь на 10 декабря. Получив сообщение об этом, на место выехали сотрудники полиции. По их словам, телесных повреждений и следов обморожения у ребенка нет, однако была вызвана "скорая помощь". Грудничка осмотрели медики. Телесных повреждений и следов обморожения у ребенка они не обнаружили. Малыша отвезли в дом ребенка.

В понедельник утром сотрудникам столичной полиции удалось связаться с бабушкой малыша. Оперативники также установили личность женщины, бросившей ребенка на морозе.

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