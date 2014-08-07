В Москву доставят девять тяжелобольных детей из Донецка

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В пятницу, 8 августа, из Донецка в Москву прибудут девять детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе с ранениями, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Как уточнили в ведомстве, детей встретят девять реанимобилей. Они будут госпитализированы в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, научно-практический центр детской психоневрологии и Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России