Прожиточный минимум для детей в Москве снизился на 127 рублей

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Прожиточный минимум для детей в столице снизился на 127 рублей и составил 10 316 рублей. Это следует из постановления об определении величины прожиточного минимума по итогам III квартала, которое подписал Сергей Собянин.

Руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян пояснил M24.ru, что снижение потребительского минимума для детей по сравнению со вторым кварталом связанно исключительно с традиционным понижением цен на сезонные овощи и фрукты.

"В потребительской корзине детей примерно в два раза больше фруктов и овощей, чем у взрослого населения, поэтому снизился потребительский минимум", - добавил Петросян.

При этом прожиточный минимум в расчете на душу населения увеличился на 26 рублей по сравнению с показателями II квартала и составил 12 171 рубль.

В свою очередь, этот показатель для трудоспособного населения был увеличен с 13 896 рублей до 13 919 рублей. А минимум для пенсионеров вырос на 117 рублей больше - с 8 528 до 8 646 рублей.

В начале текущего года прожиточный минимум трудоспособного населения столицы составлял 13 тысяч 540 рублей в месяц, пенсионеров - 8 тысяч 374 рубля, детей - 10 тысяч 265 рублей.

Отметим, что величина прожиточного минимума определяется на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Прожиточный минимум нужен для оценки уровня жизни горожан, а также для определения минимального размера оплаты труда и социальных выплат.