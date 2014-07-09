Яблони, шиповник и смородина появятся вдоль столичных магистралей

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Москомархитектура разработала стандарты по благоустройству 19 вылетных магистралей Москвы, сообщается на сайте ведомства.

"В новых стандартах благоустройства предлагается комплексный подход: в рамках одного проекта разрабатывается и все, что касается тротуаров (водоотвеедение, покрытия, выделение велосипедных дорожек), и концепция озеленения, и архитектурные аспекты (фасады, освещение), и план размещения некапитальных объектов (скамеек, остановок, урн, киосков, велопарковок). Кроме того, в них прописан ряд мер по защите зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

Так, в документе, размещенном на сайте Москомархитектуры, перечислены растения, которые стоит сажать вдоль трасс. В частности, рекомендуется высаживать смородину альпийскую, шиповник, барбарис, жимолость, виноград, а также яблони, лиственницы, каштаны, клены, березы, липы. Цветы (астры, крокусы, маргаритки, нарциссы и другие) рекомендуется высаживать на клумбах или в кашпо.

Главная задача озеленения вылетных магистралей - организация санитарно-защитной полосы между пешеходной зоной и проезжей частью и снижение шума. В документе отмечается, что, например, такие магистрали как Варшавское, Ленинградское, Ярославское шоссе, формируют не только транспортную систему города, но и его архитектурный облик. Для того, чтобы магистрали гармонировали друг с другом и остальной городской средой, и были разработаны новые стандарты их благоустройства.

Новые требования предъявляются также к велодорожкам, идущим вдоль магистралей. Если велодорожки однополосные, их необходимо располагать с наветренной стороны магистрали, а если двухполосные - между полосами следует сделать разделительный промежуток в 0,5 метра или разметку. При этом если дорожка идет по пешеходной зоне, ее стоит прокладывать по краю, который ближе к проезжей части. В документах прописаны и рекомендуемые цвета покрытия дорожек и пешеходных зон.

Кроме того, пешеходные зоны будут проектироваться с учетом потребностей инвалидов. В частности, уклоны тротуаров не должны превышать 5%, а ширина однополосного тротуара должна быть не менее 2 метров - с учетом встречного движения инвалидов на креслах. Уменьшение ширины допускается до 1,2 метров, но тогда необходимо организовать "карманы" через каждые 25 метров для обеспечения разъезда инвалидов.