15 октября 2014, 18:44

Город

Договор с Театром.Doc расторгли из-за незаконной перепланировки

Фото: teatrdoc.ru

Договор аренды с Театром.Doc расторгли из-за незаконной перепланировки. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

"Действительно, департаментом городского имущества в адрес организации было направлено уведомление о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. Нарушение со стороны арендатора выразилось в осуществлении незаконной перепланировки части помещения без согласования с собственником, то есть департаментом", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в договоре аренды было указано, что переоборудование помещения без согласования недопустимо и влечет за собой прекращение договорных отношений.

Ранее режиссер, драматург и директор Театра.Doc сообщила в своем Facebook, что департамент имущество досрочно в одностороннем порядке расторг договор аренды с театром.

"Неожиданно Москва (в лице департамента имущества) досрочно расторгла в одностороннем порядке, без объяснения причин, договор аренды с нашим театром. Так что, если вам нравится/интересен наш Театр.doc, то советую побывать в этом историческом, не побоюсь этого слова, помещении (которое 12 лет было театром, в котором играли спектакли, проходила Любимовка, Кинотеатр.док и многое другое) - в самое ближайшее время", - написала она.

Театр документальной пьесы Театр.Doc был создан в 2002 году. Драматурги театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми. В своей работе труппа театра использует технику verbatim, "глубокую импровизацию", театральные игры и тренинги.

Театр получал премии "Самый креативный театр" журнала "Креатив" в 2003 году и кинофестиваля "Сталкер" в 2005 году.

