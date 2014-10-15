Договор с Театром.Doc расторгли из-за незаконной перепланировки

Фото: teatrdoc.ru

Договор аренды с Театром.Doc расторгли из-за незаконной перепланировки. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

"Действительно, департаментом городского имущества в адрес организации было направлено уведомление о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. Нарушение со стороны арендатора выразилось в осуществлении незаконной перепланировки части помещения без согласования с собственником, то есть департаментом", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в договоре аренды было указано, что переоборудование помещения без согласования недопустимо и влечет за собой прекращение договорных отношений.

Ранее режиссер, драматург и директор Театра.Doc сообщила в своем Facebook, что департамент имущество досрочно в одностороннем порядке расторг договор аренды с театром.

"Неожиданно Москва (в лице департамента имущества) досрочно расторгла в одностороннем порядке, без объяснения причин, договор аренды с нашим театром. Так что, если вам нравится/интересен наш Театр.doc, то советую побывать в этом историческом, не побоюсь этого слова, помещении (которое 12 лет было театром, в котором играли спектакли, проходила Любимовка, Кинотеатр.док и многое другое) - в самое ближайшее время", - написала она.