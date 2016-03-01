Билл Гейтс снова лидирует в рейтинге самых богатых людей мира

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Билл Гейтс снова стал самым богатым человеком в мире, сообщает Forbes. Состояние одного из основателей Microsoft оценивается в 79,2 миллиарда долларов.

В рейтинге самых состоятельных людей планеты следом за Гейтсом идет телекоммуникационный магнат из Мексики Карлос Слим, владеющий 77,1 миллиарда долларов. На третьем месте расположился инвестор Уоррен Баффет (72,7 миллиарда долларов), который сместил владельца испанского холдинга Inditex (куда входят бренды Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius и так далее) Амансио Ортега (64,5 миллиарда долларов) с третьей на четвертую позицию.

Пятерку лидеров замыкает Ларри Эллисон – основатель компании Oracle, второй по величине доходов после Microsoft корпорации в сфере программного обеспечения. Его состояние Forbes оценил в 54,3 миллиарда долларов.

Самые богатые люди мира потеряли 70 млрд долларов на падении рынков

По итогам 2015 года в рейтинг Forbes вошли 1826 бизнесменов. В общей сумме состояние всех этих составляет более 7 триллионов долларов, что на 600 миллиардов долларов больше, чем в предыдущем году. Каждый участник рейтинга-2015 в среднем владеет почти 4 миллиардами долларов – это на 60 миллионов меньше по сравнению с итогами 2014 года.

В рейтинге также оказались 197 женщин, 88 россиян, а также рекордное число новичков в количестве 290 человек. Самым юным миллиардером стал 24-летний Эван Шпигель – один из основателей мессенджера Snapchat, заработавший полтора миллиарда долларов. Самым старшим – 99-летний Дэвид Рокфеллер-старший, чье состояние оценивается в 3 миллиарда долларов.

Топ самых успешных женщин возглавляет совладелица Wal-Mart Кристи Уолтон, которая занимает 8 место в общем рейтинге Forbes с состоянием в 41,7 миллиарда долларов.

Владимир Потанин стал богатейшим гражданином России

Среди российских граждан выделяют президента "Интерроса" Владимира Потанина (60-я строчка: 15,4 миллиарда долларов), основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана (68 место: 14,6 миллиарда долларов) и крупнейшего акционера USM Holdings Алишера Усманова (71 место: 14,4 миллиарда долларов). Ранее Усманов возглавлял рейтинги самых богатых россиян на протяжении трех лет.