Более 300 дачных участков подтоплены в Московской области

Фото: М24.ru

Из-за сильных дождей в Подмосковье затопило дачные участки. В Истринском районе вода в СНТ "Дубрава" поднялась на метр – в результате было затоплено 8 садовых участков.

По сообщению пресс-службы подмосковного ГУ МЧС, в настоящее время вода уже спала. Кроме того, из-за повышения уровня воды между деревнями Подпорино и Алексино размыло насыпной мост.

В Красногорском районе затопило два садовых товарищества: "Речное" и "Лесная поляна". В первом было подтоплено 126 дачных участков, во втором – 150 участков. Всего было эвакуировано 39 человек.

Еще 25 участков подтопило в Волоколамском районе. В Доме культуры деревни Теряево спасатели организовали пункт временного размещения.

В связи со сложившейся ситуацией ГУ МЧС по Московской области просит ограничить выезд в выходные дни на садовые участки. Работает круглосуточный телефон доверия (499) 743-02-72.