8 марта в Саду "Эрмитаж" расскажут о роли женщин в искусстве

Фото: mosgorsad.ru
Узнать, как менялась роль женщины в мировом искусстве, 8 марта можно будет в Саду "Эрмитаж". О творениях великих художников, которые воспевали любовь к прекрасному полу, расскажут искусствоведы, сообщает пресс-служба парка.
Приняв участие в интеллектуальных викторинах, гостям "Эрмитажа" удастся проверить свои знания мировой живописи и литературы. А любителям переодеваний наверняка понравится конкурс "Живые картины", в рамках которого можно будет перевоплотиться в персонажей известных полотен, надев стилизованные костюмы.
Всем дамам подарят весенние цветы.
Ссылки по теме
В Саду "Эрмитаж" в Международный женский день, кроме того, предложат сменить отчества на "мамчества" (акция пройдет в рамках проекта #8мамарта). Каждый гость сможет получить открытку со своей фотографией и подписью - такая карточка станет отличным дополнением к подарку любимой маме на весенний праздник.
Праздник пройдет с 15.00 до 17.00. Вход свободный.
Считается, что изначально родоначальником праздника стал "марш пустых кастрюль", который провели 8 марта 1857 года работницы текстильной промышленности Нью-Йорка в знак протеста против недостойных условий труда и низкой заработной платы. В России 23 февраля (8 марта) 1917 года во время начала беспорядков, которые переросли в Февральскую революцию, работницы-текстильщицы Петрограда объявили забастовку.
Международный женский день был популярен во всем мире в 1910-1920-е годы, но затем его популярность сошла на нет. В России 8 марта впервые отметили в 1913 году.
С 1966 года Международный женский день стал в СССР официальным праздником. Постепенно 8 марта перестало ассоциироваться с борьбой женщин против дискриминации и превратилось в праздник всех женщин.
Сайты по теме