8 марта в Саду "Эрмитаж" расскажут о роли женщин в искусстве

Фото: mosgorsad.ru

Узнать, как менялась роль женщины в мировом искусстве, 8 марта можно будет в Саду "Эрмитаж". О творениях великих художников, которые воспевали любовь к прекрасному полу, расскажут искусствоведы, сообщает пресс-служба парка.

Приняв участие в интеллектуальных викторинах, гостям "Эрмитажа" удастся проверить свои знания мировой живописи и литературы. А любителям переодеваний наверняка понравится конкурс "Живые картины", в рамках которого можно будет перевоплотиться в персонажей известных полотен, надев стилизованные костюмы.

Всем дамам подарят весенние цветы.

В Саду "Эрмитаж" в Международный женский день, кроме того, предложат сменить отчества на "мамчества" (акция пройдет в рамках проекта #8мамарта). Каждый гость сможет получить открытку со своей фотографией и подписью - такая карточка станет отличным дополнением к подарку любимой маме на весенний праздник.

Праздник пройдет с 15.00 до 17.00. Вход свободный.