09 февраля 2017, 11:22

Культура

Парк Горького украсят бегониями, каннами и виолами

Фото: ТАСС/DPA/C.Huetter

В Парке Горького зацветут бегонии, канны и виолы. Соответствующий документ разместили на портале госзакупок.

Там появятся канны пурпурнолистная и зеленолистная, Алиссум морской, Ирезине Линдена, Бегония Big розовая с пурпурным листом, Кохия волосистая, Виола небесно-голубая и ампельная розовый микс.

Парк Горького подготовил развлечения на летний сезон. На Пионерском пруду создадут площадку для занятий вейкбордингом. Центральную часть парка украсит новый спортивный центр, в котором посетители смогут проводить тренировки.

Еще один многофункциональный спортивный объект построят на Пушкинской набережной. Первый месяц там будет футбол, второй – бассейн под открытым небом, третий – танцы и йога.

В мае рядом со спортивным центром откроется спортивно-цирковая школа, где будут обучать трюкам на трапеции и кольцах, жонглированию и элементам воздушной гимнастики.

цветы цветники городское хозяйство Парк Горького парки и пешеходные зоны

