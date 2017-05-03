Черемуха, абрикосы и вишня зацвели в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Маньчжурский абрикос и сахалинская вишня расцвели в нескольких городских парках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Абрикос начинает распускаться в Бирюлевском дендропарке. Пик цветения наступит примерно через неделю. Также в парке появились первые лепестки сакуры, цветение которой продлится всего несколько дней.

Сахалинская вишня начала цвести в Битцевском лесу. Там же цвет набрал конский каштан, но цветы этого дерева распустятся, только когда вырастут листья. Кроме того, на территории будущих заказников Алтуфьевский и Медведковский появились первые цветы черемухи.

В "Сокольниках" началось цветение ели, сосны и лиственницы. Скоро там зацветут тополь, клен, вяз и дуб, а в конце мая – сирень и рябина.