03 мая 2017, 15:10

Культура

Черемуха, абрикосы и вишня зацвели в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Маньчжурский абрикос и сахалинская вишня расцвели в нескольких городских парках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Абрикос начинает распускаться в Бирюлевском дендропарке. Пик цветения наступит примерно через неделю. Также в парке появились первые лепестки сакуры, цветение которой продлится всего несколько дней.

Сахалинская вишня начала цвести в Битцевском лесу. Там же цвет набрал конский каштан, но цветы этого дерева распустятся, только когда вырастут листья. Кроме того, на территории будущих заказников Алтуфьевский и Медведковский появились первые цветы черемухи.

В "Сокольниках" началось цветение ели, сосны и лиственницы. Скоро там зацветут тополь, клен, вяз и дуб, а в конце мая – сирень и рябина.

Сакура также расцвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Увидеть вишню Саржента или вишню сахалинскую с нежными розовыми цветками гости могут возле Субтропической оранжереи – рядом с малой черемухой. В ближайшие дни распустится самая настоящая сакура из Японии в Саду плодовых деревьев. Вишню мелкопильчатую сорта тисима привезли со склонов горы Фудзияма в подарок от Токио в мае 2010 года.

Посмотреть на другие сакуры можно в Саду с яблонями, абрикосами, миндалями и вишнями и в Дальневосточном саду.

