В "Аптекарском огороде" научат делать цветочные корзинки и открытки

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

В "Аптекарском огороде" пройдет ряд мастер-классов по цветочному дизайну, сообщает "Вечерняя Москва".

2 и 3 июля с 11:00 до 18:00 в холле оранжерейного комплекса пройдут мастер-классы для взрослых и детей "Открытки из папоротника и летних цветов". Своим мастерством с посетителями сада поделятся авторы книг "Искусство цветочного дизайна" и "Искусство создавать цветочные картины" Людмила Солод и Екатерина Шумакова. Для участия в мастер-классе не требуется предварительная запись.

6 июля в "Аптекарском огороде" ждут на мастер-класс под названием "Цветочные корзинки". Участники научатся составлять изображения корзины с летним букетом, используя натуральные анютины глазки, дельфиниумы, ромашки, папоротник и другие растения.

Мастер-класс "Цветочные корзинки" начнется в 18:00 на втором этаже административного здания. Для участия нужна предварительная запись. Записаться можно на сайте "Аптекарского огорода." Запись откроется завтра, 2 июля.

В грядущие выходные, 2 и 3 июля, в "Аптекарском огороде" пройдет пройдет музыкальный фестиваль "Джаз и Классика на траве". Музыкальные импровизации можно будет услышать с 20:00 до 21:30.

В субботу состоится I Вечерний джазовый концерт из серии "Город джаз" с участием группы "Первое Солнце". В воскресенье – III Ночной классический концерт под открытым небом из цикла Classic Open Air Moscow Фонда "Опера" Веры Кононовой в исполнении солистов ведущих театров России и Государственного духового оркестра. Пледы и термосы приветствуются, уточняет пресс-служба сада.