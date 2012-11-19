В цирке на Цветном Бульваре прошли антитеррористические учения

Фото: ИТАР-ТАСС

В цирке на Цветном бульваре прошла тренировка по пресечению терактов. В ходе нее администрация цирка и оперативные службы отработали свои действия в случае захвата заложников во время представления.

В учениях приняли участие ФСБ, МВД, МЧС, префектура ЦАО, управы Тверского и Мещанского районов столицы. Спецслужбы отработали механизм взаимодействия при проведении контртеррористических мероприятий.

Тренировка прошла успешно – оперативные службы города показали, что "готовы к предотвращению и пресечению любых террористических проявлений", отмечается на сайте префектуры ЦАО.