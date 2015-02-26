Библиотека ИНИОН продолжила выдачу ранее заказанных читателями книг

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Библиотека ИНИОН РАН продолжила выдачу оформленных до пожара заказов читателей. Книги, которые заказали посетители, были на днях вынесены из здания института, сообщает пресс-служба ИНИОН.

Книги не пострадали от пожара и последствий его тушения. В течение двух дней они будут переданы читателям.

Вместе с книгами из здания ИНИОН вынесли читательскую картотеку, которая дает возможность узнать, какие издания находятся сейчас на руках у посетителей библиотеки.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По факту пожара прокуратура проводит проверку. Оценивать будут действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания. Также предстоит выяснить, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

25 февраля волонтеры упаковали около 25 тысяч книг сгоревшей библиотеки. Работа над упаковкой книг и их отправкой будет продолжаться. Помощь волонтеров потребуется еще в течение недели. В свою очередь, работы по транспортировке и размещению книг выполняют сотрудники ИНИОН РАН и специализированными компаниями.