17 ноября 2015, 15:12

Происшествия

На станции метро "Международная" нашли бесхозную сумку

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Бесхозную сумку нашли на платформе станции "Международная", сообщает Агентство "Москва".

На месте работают специалисты. "Временно закрыт западный вестибюль станции. Вход и выход – через восточный вестибюль", – сообщили в пресс-службе метрополитена.

Ранее бесхозную сумку нашли в здании аэропорта Домодедово. Багаж был найден около 13:00, на место прибыли сотрудники кинологической службы аэропорта. Позже владельца багажа нашли и передали ему сумку, угрозы для пассажиров не было.

16 ноября из-за возможной угрозы теракта эвакуировали людей со станции метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии, Курского и Ярославского вокзалов.

чп угрозы взрыва

