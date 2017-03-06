Россиянка погибла в Таиланде после падения с 27 этажа

Фото: ТАСС/David Longstreath

Россиянка погибла, выпав из квартиры на 27 этаже в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимира Соснова.

По его словам, полиция Паттайи ведет расследование гибели россиянки Ольги Сикач. Девушка погибла 5 марта.

По словам очевидцев трагедии, в квартире была вечеринка, во время которой девушка вышла на балкон. Свидетель произошедшего рассказал, что через некоторое время отправился за ней, однако обнаружил россиянку уже внизу, на асфальте перед зданием.