Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта 2017, 09:53

Происшествия

Россиянка погибла в Таиланде после падения с 27 этажа

Фото: ТАСС/David Longstreath

Россиянка погибла, выпав из квартиры на 27 этаже в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимира Соснова.

По его словам, полиция Паттайи ведет расследование гибели россиянки Ольги Сикач. Девушка погибла 5 марта.

По словам очевидцев трагедии, в квартире была вечеринка, во время которой девушка вышла на балкон. Свидетель произошедшего рассказал, что через некоторое время отправился за ней, однако обнаружил россиянку уже внизу, на асфальте перед зданием.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пропала 23-летняя девушка. Последний раз ее видели на острове Тао 15 февраля. По данным местной полиции, в ее гостиничном номере были обнаружены принадлежащие россиянке личные вещи, включая паспорт и телефон, но не хватало вещей, необходимых для подводного плавания с задержкой дыхания.
чп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика