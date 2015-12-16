Минтруд лишил чиновников подарков из бюджета

Российских чиновников лишили новогодних подарков

Госслужащих лишили подарков, оплаченных из бюджета. При этом дарить чиновникам личные подарки никто не запрещает. Что можно презентовать государственным служащим в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников.

"Запретили дарить подарки, купленные на деньги Министерства финансов. Если у кого-то есть желание подарить чиновнику подарок за собственный счет, то такой презент будет правомерным", – объяснил Семенников.

Такое решение было принято в Министерстве труда для экономии бюджетных средств. К тому же, если стоимость личного подарка чиновнику превышает три тысячи рублей, он обязан сдать его в Администрацию президента.

По словам депутата, чиновники вправе выкупать эти подарки по рыночной стоимости, либо оставить на хранение.

"Никто не может запретить человеку сделать приятное другим людям. Такого ограничения не существует", – добавил депутат.

Согласно распоряжению президента, на сдачу подарка госслужащим отводится три дня со дня получения презента.

Чиновники могут выкупить подарок в течение двух месяцев после его сдачи. Стоимость подарка будет определяться либо управлением делами президента, либо другими федеральными ведомствами.

Согласно закону "О противодействии коррупции", лица, занимающие должности на государственной или муниципальной службе, не имеют права принимать в качестве подарка оплату развлечений, отдыха, любых услуг, подарки от физических и юридических лиц.