Мэра Ярославля обвинили в вымогательстве взятки

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет завершил следствие по делу Мэра Ярославля Евгения Урлашова и его подельников, которых обвиняют в вымогательстве взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мэр города Ярославля и его подчиненные - заместитель Дмитрий Донсков и советник мэра Алексей Лопатин - в 2012-2013 годах вымогали у директора коммерческого общества взятку в размере 14 миллионов рублей. В противном случае обвиняемые угрожали ему не выплатить деньги за выполнение работ по следующему контракту.

Кроме того, в этот же период Урлашов получил взятку в размере 30 миллионов рублей от директора другой фирмы. При этом чиновник обещал передать директору имущество, акционером которого являлась мэрия города.

Уголовные дела также возбудили в отношении руководителя агентства по муниципальному заказу мэрии Ярославля Максима Пойкалайнена и Андрея Захарова. По версии следствия, они стали посредниками при передаче взятки. С ними уже заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.