22 ноября 2012, 13:31

РФС сдвигает 20-й тур Премьер-лиги на весну

РФС решит судьбу скандального матча "Динамо" - "Зенит"

Российский футбольный союз переносит 20-й тур Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги с декабря 2012 года на весну 2013. Причиной этого решения стали жалобы игроков на температуру и качество поля.

Сначала в календаре 20-й тур был назначен на 13 декабря, а теперь – на 9-11 марта; матчи Футбольной национальной лиги также переносятся, сообщает официальный портал РФС.

Перенос поддержал и главный тренер российской сборной Фабио Капелло: по его словам, это позволит игрокам получит практику перед отборочными матчами на Чемпионат мира–2014.

Также 22 ноября контрольно-дисциплинарный комитет вынесет решение по поводу матча "Динамо" – "Зенит": тогда голкипер москвичей Антон Шунин получил травму глаза и-за брошенной с трибун петербуржцев петарды. Матч могут переиграть, доиграть или признать техническое поражение одного из соперников.

