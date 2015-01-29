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29 января 2015, 17:47

Сокращение расходов по подготовке к ЧМ-2018 не коснется строительства стадионов

чемпионат мира расходы Виталий Мутко

Фото: M24.ru

Ряд статей расходов по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года будет сокращен, но это не коснется инфраструктуры и строительства стадионов, сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Все программы у всех ведомств сокращены на 10 процентов. В этой программе сокращениям подверглись только статьи, которые не касаются инфраструктуры. Речь идет о различных организационных вопросов, субсидиях оргкомитету, подготовке к церемонии жеребьевки. Все инфраструктурные инвестиции сохранены", - передает слова Мутко ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что все ресурсы, которые планировалась затратить на строительство стадионов, временных сооружений, создание коммунальной инфраструктуры, сохранены.

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По его словам, Минпромторг проверит объективность удорожания строительства стадионов к турниру. Вместимость же строящихся стадионов к чемпионату мира не будет сокращаться.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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