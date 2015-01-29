Сокращение расходов по подготовке к ЧМ-2018 не коснется строительства стадионов

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Ряд статей расходов по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года будет сокращен, но это не коснется инфраструктуры и строительства стадионов, сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Все программы у всех ведомств сокращены на 10 процентов. В этой программе сокращениям подверглись только статьи, которые не касаются инфраструктуры. Речь идет о различных организационных вопросов, субсидиях оргкомитету, подготовке к церемонии жеребьевки. Все инфраструктурные инвестиции сохранены", - передает слова Мутко ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что все ресурсы, которые планировалась затратить на строительство стадионов, временных сооружений, создание коммунальной инфраструктуры, сохранены.

По его словам, Минпромторг проверит объективность удорожания строительства стадионов к турниру. Вместимость же строящихся стадионов к чемпионату мира не будет сокращаться.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.