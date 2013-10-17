Букмекеры не включили Россию в число десяти фаворитов чемпионата мира

ФИФА опубликует рейтинг сильнейших футбольных сборных

Букмекеры не включили сборную России в число фаворитов Чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. Шанс дружины Фабио Капелло на победу составляет, по мнению букмекеров, 1 к 41.

В число лучших команд попали Бразилия, Аргентина, Германия, Италия, Колумбия, Испания, Бельгия, Голландия и Уругвай, пишет "Российская газета".

17 октября ФИФА опубликует новый рейтинг футбольных сборных. Он примечателен тем, что с какой-либо из сборных первой семерки рейтинга предстоит сыграть сборной России на групповом этапе первенства планеты.

Соперником может стать и сама сборная Бразилии, чьи шансы на выигрыш мундиаля букмекеры оценивают как 1 к 4,4.

Точный состав групп станет известен 6 декабря, когда состоится жеребьевка.