Семен Елистратов завоевал золото на чемпионате мира по шорт-треку в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Россиянин Семен Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 метров на чемпионате мина по шорт-треку, который проходит в Москве.

Стоит отметить, что судьбу первого места решил фотофиниш. Елистратов показал результат 2 минуты 18,096 секунды, вторым стал голландец Шинки Кнегт со временем 2 минуты 18,104 секунды. На третью ступень пьедестала поднялся канадский спортсмен Шарль Амлен (2.18,117).

Шестикратный олимпийский чемпион, россиянин Виктор Ан пришел к финишу пятым (2.18,254).

Напомним, что чемпионат мира по шорт-треку проходит с 13 по 15 марта в Крылатском.