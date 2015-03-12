Мартен Фуркад стал чемпионом мира по биатлону в индивидуальной гонке

Мартен Фуркад. Фото: ТАСС

Француз Мартен Фуркад выиграл золотую медаль чемпионата мира по биатлону в индивидуальной гонке. "Летучему французу" не помешал даже промах на втором огневом рубеже.

Серебро досталось норвежцу Эмилю Хегле Свендсену, который продемонстрировал чистую стрельбу, но больше минуты уступил победителю на лыжне. Бронзу завоевал чех Ондржей Моравец.

Лучшим из россиян стал Алексей Волков, расположившийся на девятом месте. Он без ошибок отработал на огневых рубежах, но слишком много проиграл ходом лидерам гонки.

Лидер российской команды Антон Шипулин дважды промахнулся и в итоге занял лишь 16-е место.

Стоит отметить, что это уже вторая награда на текущем чемпионате мира у Фуркада. Он также завоевал серебро в смешанной эстафете.