13 мая 2017, 21:06

Сборная России победила команду Словакии на чемпионате мира по хоккею

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Сборная России по хоккею выиграла у команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира. Эта победа обеспечила российским игрокам участие в плей-офф турнира.

Матч прошел в немецком Кельне и завершился счетом 6:0 в пользу россиян. Дубль оформил Евгений Дадонов. По одной шайбе на счету Андрея Миронова, Никиты Кучерова, Ивана Телегина и Владислава Гаврикова.

Вратарь российской команды Андрей Василевский провел второй матч без единой пропущенной шайбы, он отразил 22 броска.

чемпионат мира по хоккею результаты матчей новости спорта

