Автор талисмана чемпионата мира 2018 года получила от ФИФА 500 долларов

Международная федерация футбола (ФИФА) выкупила у студентки кафедры графического дизайна Томского государственного университета (ТГУ) Екатерины Бочаровой права на волка Забиваку. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Мне заплатили 500 долларов. Права на волка перешли к ФИФА, это было обговорено еще на стадии эскизов. Я приносила эскизы преподавателям, но они смотрели нехотя, думали, что это все несерьезно. Но потом стали мной гордиться", – рассказала девушка.

Волк Забивака в ходе голосования был выбран официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года. В тройке финалистов оказались также кот и тигр. В течение месяца любой желающий мог проголосовать за одного из понравившихся персонажей. В итоге победитель набрал почти 53 процента – более миллиона человек отдали предпочтение именно ему.

Победителя объявили 21 октября в ходе программы "Вечерний Ургант". Автор волка – Екатерина Бочарова, студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета. Она рассказала, что прототипом образа талисмана стал ее любимый пес Тайсон.

За Забиваку проголосовал и вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. По его словам, волк – прекрасное животное и хороший выбор.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе и в Москве. Ближайшим крупным событием в рамках подготовки к турниру станет жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года. Она пройдет 26 ноября в Казани.