Россияне выиграли в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россияне победили в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Польше, сообщает РИА Новости. Соревнования проходили в городе Душники-Здруй.

Спотсмены Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов прошли дистанцию за 1 час 12 минут 26,01 секунды. Они допустили шесть промахов на восьми огневых рубежах.

Вторыми пришли норвежцы, отставшие от лидеров на 36,4 секунды, они допустили девять промахов. Бронза досталась украинцам, прошедшим дистанцию с одним штрафным кругом, отставанием на 37,1 секунды и шестью промахами.

Смешанной эстафетой завершилась соревновательная программа чемпионата Европы в Польше.