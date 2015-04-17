Сеть обувных магазинов Converse снижает цены

Фото: facebook.com/converse

С 17 апреля в магазинах обуви Converse ожидается снижение цен. Об этом сообщается на официальном сайте российского представительства бренда.

В сообщении указано, что классические кеды Converse Chuck Taylor теперь стоят 3990 рублей. Снижение цен в концептуальных магазинах бренда коснется всех моделей Converse.

Сейчас Converse – это легендарный бренд с более чем столетней историей. На сегодняшний день в Москве открыто шесть салонов Converse, расположенных в торговых центрах "Мега-Химки", "Атриум", "Охотный ряд", "Метрополис" и двух центрах "Вегас".