Центр занятости для молодежи создадут в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Молодежный центр занятости появится в ближайшее время в Москве. Помимо вакансий на сайте новой организации будут публиковать информацию о стажировках и практиках, сообщает Агентство "Москва".

"Я думаю, что в ближайшее время мы такую структуру создадим, которая будет предметно в числе всех вопросов занятости, связанных с трудоустройством москвичей, выделять одно направление: занятость именно молодежи, потому что оно требует определенных подходов, работы с учебными заведениями, работодателями", – пояснила председатель Московской конфедерации промышленности и предпринимателей Елена Панина.

Она также отметила, что для изменения ситуации с безработицей среди молодежи может потребоваться преобразование законодательства России и нормативно-правовой базы Москвы.

"Москва сегодня": В Москве создадут единый центр занятости молодежи

Накануне Сергей Собянин объявил о создании центра занятости для молодежи. Вопрос о необходимости создать связующее звено между студентами, выпускниками вузов и их будущими работодателями обсуждался в октябре на конференции, организованной московским отделением "Единой России".

По мнению депутатов, молодежный центр занятости должен стать первой ступенью в решении проблем с профессиональной невостребованностью молодежи.

Отметим, что по данным опроса информационного портала W-City.net, в августе 2015 года уровень безработицы среди молодых специалистов составил 20 процентов. Эксперты считают, что безработной молодежи в возрасте до 24 лет в России уже в 5 раз больше, чем нетрудоустроенных 30–49-летних.