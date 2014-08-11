Скорее живы, чем мертвы: Анатолий Кашпировский и другие целители

11 августа празднует 75-й день рождения Анатолий Кашпировский - гипнотизер, целитель, телеведущий, "человек и пароход", который долгое время владел умами миллионов россиян. О Кашпировском и других звездах целительства конца ХХ века - в материале M24.ru.

Фото: ИТАР-ТАСС

В конце восьмидесятых - начале девяностых годов прошлого века советское, а затем и российское телевидение испытало "нашествие" целителей. Пальма первенства среди гипнотизеров и мастеров магии досталась Анатолию Кашпировскому - медику, 25 лет проработавшему в психиатрической больнице имени академика Ющенко в Виннице, а с 1987 года перешедшего в сборную СССР по тяжелой атлетике для борьбы с депрессией у спортсменов.

Звездный час Кашпировского наступил 21 марта 1988 года, когда он появился на телемосту Киев-Москва в рамках программы "Взгляд". Передачу смотрел практически весь Советский Союз, ведущие "Взгляда" были настоящими звездами и кумирами представителей всех поколений, поэтому неудивительно, что Кашпировский моментально приобрел широкую известность.

Дальше пошло по накатанной: сначала программы для детей - вышло пять выпусков, в ходе которых якобы полностью излечивался энурез (недержание мочи), а затем появление на Первой программе советского телевидения "Сеансов здоровья врача-психотерапевтра Анатолия Кашпировского". Передача выходила один раз в две недели по воскресеньям в прайм-тайм, и ее смотрело огромное количество зрителей.

Грозный голос Кашпировского "Даю установку!" и магические пассы руками довольно интересно действовали на людей в зале - одни засыпали, другие совершали странные телодвижения. Теледействия Кашпировского якобы были способны рассасывать раковые опухоли, исцелять от душевных и физических травм и укреплять здоровье.

Основным методом Кашпировского следует назвать внушение. Целитель считал, что все болезни идут "от головы" и именно там следует искать ключи к излечению. Широко известна его фраза "Больной мозг я не лечу!", которой он прокомментировал факт, что никогда не пытался воздействовать на душевнобольных.

Фото: ИТАР-ТАСС

Иными словами, Кашпировский применял метод плацебо, он убеждал людей, что они здоровы, и в ряде случаев это действительно помогало. Будучи весьма талантливым психологом, целитель знал, что желают услышать больные люди и заставлял их поверить в себя, что нередко давало результаты. Отметим, что методом плацебо нередко пользуются и вполне себе авторитетные медики, когда возможности лечения исчерпаны, или нет нужды в радикальных способах.

Кашпировский в жизни Василия В детстве Василий прекрасно засыпал под Кашпировского, вещавшего на экране телевизора. Родители знали об этой особенности и старались не пропускать программы.

В детстве Василий прекрасно засыпал под Кашпировского, вещавшего на экране телевизора. Родители знали об этой особенности и старались не пропускать программы.



Однако в 1990 году в правительстве серьезно озаботились тем, что показывается по телевидению в прайм-тайм. Президент РСФСР Борис Ельцин подписал закон о запрете массовых сеансов лечения, который фактически изгнал Кашпировского с центрального телевидения. Его популярность, впрочем, расти не перестала.

Кашпировский выступал в ООН, предлагая свои методы борьбы с раком, появлялся на польском телевидении, где давал установки уже местным больным энурезом, раком и др. Кстати, его деятельность отметил наградами тогдашний президент Польши Лех Валенса.

Кашпировский в жизни Дмитрия Отец Дмитрия был совершенно седым. Однако после просмотра одного из сеансов Анатолия Кашпировского обнаружил себя жгучим брюнетом. Хотите верьте, хотите нет, но волосы он совершенно точно не красил.

Отец Дмитрия был совершенно седым. Однако после просмотра одного из сеансов Анатолия Кашпировского обнаружил себя жгучим брюнетом. Хотите верьте, хотите нет, но волосы он совершенно точно не красил.



Довелось Кашпировскому и посидеть в Госдуме - с 1993 по 1995 год он творил законы, имея мандат от партии ЛДПР. Что, в общем, неудивительно, поскольку одно из первых лиц ЛДПР тех времен - Алексей Митрофанов - сыграл не последнюю роль в появлении целителя на ТВ.

Фото: ИТАР-ТАСС

Однако Кашпировскому приходилось не только проводить весьма сомнительные сеансы лечения и исцелять энурез словами, но и спасать людей в самом прямом смысле этого слова. В 1995 году отряды боевиков под руководством Шамиля Басаева захватили больницу в Буденновске. Туда согнали более полутора тысяч человек, которых удерживали в заложниках. Террористы предъявили требования: остановить войну в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева.

Одним из переговорщиков выступил Кашпировский, который отправился в больницу, долго общался с Басаевым и убедил его отпустить несколько заложников. Примечательно, что после разговора с целителем боевики больше ни в кого не стреляли, хотя до этого они застрелили несколько десятков человек.

Со временем популярность Кашпировского снижалась, сам целитель уже не работал в России, а избавлял от ожирения американцев и канадцев, и в конце концов вся слава Анатолия осталась в 90-х.

Но широкие массы еще раз вспомнили Кашпировского. В 2006 году гуру гипноза приехал в Челябинск, где проводил встречи с населением, но к его выступлению придрался Роспотребнадзор, который обнаружил отсутствие маркировки на пакетиках, в которых была освященная поваренная пищевая соль. После того как пакеты изъяли, а самому Кашпировскому предписали немедленно прекратить выступления, он заявил, что в организме сотрудников милиции и прокуратуры "произойдут деструктивные изменения".

Кашпировский в жизни Павла Рассказывают, что после выступлений Кашпировского у людей исчезали родинки. Впрочем, это не только из области рассказов, пример произошел в семье Павла, когда у его бабушки исчезло родимое пятно, существовавшее с детства. Однако врач поликлиники счел это не эффектом от выступления Кашпировского, а возрастными изменениями организма.

Рассказывают, что после выступлений Кашпировского у людей исчезали родинки. Впрочем, это не только из области рассказов, пример произошел в семье Павла, когда у его бабушки исчезло родимое пятно, существовавшее с детства. Однако врач поликлиники счел это не эффектом от выступления Кашпировского, а возрастными изменениями организма.



В настоящее время Анатолий Кашпировский колесит по Украине и Казахстану с выступлениями. Сообщается даже о некоторых случаях исцелений его пациентов в ходе выступлений. Приведу выдержку одного из таких моментов.

Пациентка Кашпировского Нина Ш. (1944 г.) Казахстан, Актау Нина Ш. (1944 г.) Казахстан, Актау В марте 2014 года посещала все лекции-выступления Кашпировского в Актау. Почти с первых дней получила потрясающие результаты, которым радуюсь уже третью неделю. Пропали, не прощупываются узлы на щитовидной железе и щитовидка меня больше не душит. Прекратились перебои в работе сердца — бьется ровно, без остановок при любой физической нагрузке. Прошла одышка - шесть лет была мерцательная аритмия: сердце то колотилось, аж выпрыгивало, то совсем останавливалось, не могла ходить, задыхалась. Прошло онемение ног при ходьбе.





Однако не только Кашпировский оставил след в истории российского целительства. Вспомним еще несколько громких имен.

Аллан Чумак

Фото: ИТАР-ТАСС

Второй по популярности целитель в Советском союзе, который ворвался на телевидение на волне славы Кашпировского и роста интереса к магическому, - Аллан Чумак. Он специализировался на "магической" воде, мазях и кремах. В ходе телепрограмм обычно "заряжал позитивной энергией" воду, после чего предлагал гостям студии сравнить прошедшую обработку и обычную воду. Разумеется, большинство внушаемых людей видело серьезную разницу.

Любопытный факт Интересен тот факт, что Чумак является журналистом по образованию, а свою карьеру начал со статей против целителей-шарлатанов. В процессе подготовки материала он "почувствовал, что насыщается энергией и сам может лечить людей". Интересен тот факт, что Чумак является журналистом по образованию, а свою карьеру начал со статей против целителей-шарлатанов. В процессе подготовки материала он "почувствовал, что насыщается энергией и сам может лечить людей".



Примечательно, что вся программа Чумака была "немой" - он не произносил слов, а только делал движения руками, которые якобы могли "заряжать" воду. Причем эффект можно было получить не только в студии, но и через телевидение и даже радио. Тысячи телезрителей ставили банки с водой к экрану, когда начиналась программа. Еще веселее выглядели радиопередачи - ведь они тоже были полностью немыми. То есть слушатели ставили емкости с водой к приемнику, в котором молчал Чумак.

Программа Чумака была частью передачи "120 минут", которая начиналась по советскому телевидению в 7 утра.

После получения первых гонораров Чумак открыл линию по производству "заряженной" минеральной воды, а также фотографий и плакатов со своим изображением, которые якобы также оказывали целебное действие. Отношение к этому медицинских работников, естественно, было крайне негативным (как и ко всем другим целителям такого рода).

Однако популярность Чумака пошла на спад после того же закона, который изгнал с ТВ Кашпировского. Целитель еще раз засветился в СМИ в 2000 году, когда баллотировался в депутаты Государственной думы в Самарской области, но набрал всего 3 процента голосов избирателей.

Юрий Лонго

Фото: ИТАР-ТАСС

Лонго называл сам себя "магистром белой практической магии" и являлся соавтором и сопродюсером передачи "Третий глаз". Утверждалось, что он владеет чуть ли не 120 видами гипноза, телепатии, телекинеза и ясновидения.

У каждого из магов обязательно была какая-нибудь своя "фишка": Кашпировский гипнотизировал людей в студии, Чумак "заряжал" воду, а Лонго - "воскрешал мертвых".

В каждой передаче маг посещал морг, где производил пассы над недавно привезенным трупом. Обычно после его движений мертвые садились или хотя бы изменяли положение тела. По этому поводу было множество догадок, что экстрасенс пользовался специальной веревкой, которой управлял мертвыми, или же на их роль изначально приглашались живые люди. Сам Лонго, понятное дело, это никак не комментировал.

По образованию Лонго был актером, но кроме того, имел диплом психолога.

В 2006 году целитель и "воскрешатель" скончался от аневризмы аорты.

"Нераскрытые тайны": Целительница Джуна

Джуна

Основной методикой этой целительницы является бесконтактный массаж, то есть пассы руками над лежащим человеком, которые помогают ему расслабиться и оказывают лечебное действие.

Фото: ИТАР-ТАСС

Ходят легенды, что у Джуны лечились такие известные люди, как генсек СССР Леонид Брежнев, художник Илья Глазунов, а также актер Роберт де Ниро и режиссеры Федерико Феллини и Андрей Тарковский. Документального подтверждения этих фактов нет, а люди, связанные со знаменитостями, отрицают возможность контактов Джуны с их друзьями.

Примечательно, что Джуна состояла в браке с композитором Игорем Матвиенко, затем их союз распался.

Помимо целительства Джуна активно занималась творчеством, она даже выступала на одной сцене с Игорем Тальковым, рисовала и сочиняла стихи.

В настоящее время живет в Москве.

Григорий Грабовой

Фото: ИТАР-ТАСС

Утверждал, что умеет воскрешать людей, лечить СПИД и рак, а также телепортироваться. Помимо этого создал религию имени самого себя, и объявил себя Иисусом Христом во Втором пришествии.

До поры до времени деятельность целителя не привлекала внимания правоохранительных органов, но вскоре он выпустил сенсационное обращение, что готов воскресить погибших в бесланской трагедии. Разумеется, не за бесплатно.

После этого им всерьез заинтересовалась прокуратура, которая расценила деятельность Грабового как мошенничество.

7 июля 2008 года его признали виновным и дали восемь лет колонии. Телепортироваться из колонии Грабовой не смог, и пришлось выйти по условно-досрочному освобождению 21 мая 2010 года.

Справедливости ради, стоит заметить, что Россия - не самое благодатное место для целителей и медиумов. В настоящее время наибольшее количество шаманов, ведунов, целителей и магов орудует в африканских странах, где по этому показателю особенно выделяется Либерия. Шутка ли, даже смертельную лихорадку Эбола некоторые пытаются лечить наложением рук и магическими пассами.

А Россия пик "целительства", похоже, все-таки прошла. Но многие маги, скорее "живы, чем мертвы" и до сих пор с удовольствием предлагают свои услуги страждущим.

Василий Макагонов