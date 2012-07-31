ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские ограничили парковку в районе Триумфальной площади. Сегодня, 31 июля, сюда намерены прийти активисты движения "Стратегия-31". Данная акция не была санкционирована властями, передает "Интерфакс".

Экипажи дорожно-патрульной службы дежурят на выездах к площади, дорога отделена заградительными полицейскими лентами. По всему периметру Триумфальной площади и на Садовой-Триумфальной улице запрещена остановка транспорта. Кроме того, перегорожен барьером проезд со стороны 1-й Тверской-Ямской улицы.