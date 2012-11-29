Жилые кварталы Москвы в стиле конструктивизма

Неделю назад комиссия по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия приняла решение сохранить семь жилых кварталов в центре Москвы, построенных в стиле конструктивизма.

Речь идет о сохранении кварталов на Дубровке, Усачевке, на Нижней Пресне, в районе Абельмановской заставы и улицы Погодинская, а также квартала "Замоскворецкий рабочий" и квартала № 992 в поселке Русаковская.

Они признаны ценными архитектурными ансамблями, а находящиеся в них жилые дома не должны подлежать сносу, возможен лишь капитальный ремонт и реконструкция в существующих габаритах зданий.

Напомним, ранее сотрудники НИиПИ Генплана провели комплексное обследование кварталов. Они выявили их крайне тяжелое техническое состояние. По оценкам экспертов, это связано с использованием дешевых строительных материалов и отсутствием капитального ремонта.

Мы решили рассказать о четырех сохраненных бывших рабочих поселках – "Дубровке", "Усачевке", "Абельмановской заставе", а также кварталах на улице Погодинская.

Усачевка

Жилой квартал "Усачевка" был построен в 1927–1928 годах по проекту группы архитекторов под руководством А.Мешкова.

Считается, что "Усачевку" строили совсем не для рабочих, а для офицеров Академии имени Фрунзе. А уже позже, в 1930-е годы, дома стали заселяться работниками фабрики "Каучук", которая, к слову сказать, также была построена в стиле конструктивизма.

Фото: Москва 24

Изначально в центральном дворе "Усачевки" находились фонтан и памятник Ленину. Застройка квартала пятиэтажная, фасады домов желтые. Разнообразие в облик зданий вносят выпирающие объемы на фасадах.

Квартал "Усачевка" находится в районе Хамовники.

Фото: Москва 24

Дубровка

Рабочий квартал "Дубровка" является одним из первых жилых конструктивистских кварталов. Двадцать пять пятиэтажных корпусов появились в 1926—1927 годы. В 1978 году была проведена реконструкция квартала.

Проект был разработан архитекторами М.Мотылевым, Н.Молоковым, А.Югановым и другими. Автором углового дома № 6 является архитектор В.И. Бибиков.

Фото: Москва 24

Здания "Дубровки" внешне выглядят разнообразнее домов "Усачевки". Здесь можно встретить выходящие на улицу шахты лифтов и эркеры. На светло-желтых фасадах зданий можно увидеть оранжевые и желтые вставки. В квартале находятся как малоэтажные четырехэтажные корпуса, так и шестиэтажные здания, и дома переменной этажности – 7-8 этажей.

Жилые дома рабочего поселка находятся на 1-ой Дубровской улице, дома с 1 по 6, 7/10, 8/12 и 8а, на 2-ой Дубровской улице, 8-10, а также на улице Мельникова, 14, 16 и 18а.

Фото: Москва 24

Абельмановская застава

Наиболее разнообразными с архитектурной точки зрения являются дома квартала "Абельмановская застава". Здесь можно увидеть не только традиционный для конструктивизма желтый цвет фасадов, но и розовый. Разнообразие в облик зданий также вносят арки и рустовка на фасадах.

Фото: Москва 24

Квартал состоит из пятиэтажных зданий и домов переменной этажности – 6-7 этажей. Он находится на улице Абельмановская, дом 3 и 5 и улице Талалихина, дом 2/1, корпус 1, 4, 5 и 6.

Фото: Москва 24

Погодинский

Поселок "Погодинский" был построен в 1927-1929 годах. Он состоит из пятиэтажных жилых зданий, необычный ритм на фасадах домов создают угловые балконы.

Фото: Москва 24

Жилые дома рабочего поселка "Погодинская" находятся у клуба завода "Каучук". Адрес конструктивистского квартала: 2-й переулок Тружеников, дом 4/19, строение 1 и строение 2; 1-й переулок Тружеников, дом 19/4, строение 3, дом 27/2; улица Погодинская, дом 2/3, строение 1, строение 2, строение 3 и строение 4.

Фото: Москва 24

По-прежнему тревогу защитников конструктивистской архитектуры вызывает Буденовский поселок — комплекс жилых домов по Большой Почтовой улице, возведенный в 1927–1929 годах по проекту Михаила Мотылева. Префектура ЦАО планировала снести квартал из-за его плохого состояния. Но за него вступились активисты. В результате было принято решение обсудить судьбу поселка с его жителями.

Всего в Москве находится 26 поселков, построенных в стиле конструктивизма в 1920–1930 годы.

Софья Кондрашина