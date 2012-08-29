В День города изменятся маршруты общественного транспорта в ЦАО

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В связи с проведением Дня города в центре Москвы изменяется ряд маршрутов общественного транспорта.

Мосгортранс публикует список маршрутов, которые изменятся 1 сентября с 6.00 до окончания праздничных мероприятий.

Автобус № 6 будет идти от Павелецкого вокзала по Болотной площади вместо Болотной набережной, № 12ц – от Дворца спорта "Мегаспорт" до 2-го Часового завода.

Троллейбус № 1 будет следовать от станции метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник"; № 2 – от конечной станции "Фили" до станции метро "Александровский сад"; № 9 – от Гостиницы "Останкино" до Капельского переулка; № 12 – от Больницы МПС до 2-го Часового завода; № 15 – от южной остановки ВДНХ до площади Петровских Ворот; № 31 – от южного Стадиона "Лужники" до площади Никитских Ворот; и № 33 – от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник".

Кроме того, с 19.00 до окончания праздничных мероприятий автобус № 25 будет следовать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг. В это же время троллейбус № 8 будет идти от Москворецкого рынка до улицы Балчуг, а № 16 – от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот.

А 2 сентября 2012 года с 7.00 до окончания праздника на Болотной площади автобусы маршрута № 6 будут следовать от Павелецкого вокзала по Болотной площади вместо Болотной набережной.