Фото: ИТАР-ТАСС

Москва готовится к встрече Олимпийского огня, который пробудет в городе с 6 по 9 октября. Специально для московского этапа эстафеты будут подготовлены улицы и дороги города и прилегающие к ним территории, также будет установлено специальное оборудование на трассе, по которой провезут один из главных символов олимпиады.

Жители ЦАО будут оповещены об изменении режима дорожного движения и работы парковок. В местах проведения предолимпийских мероприятий из продажи исключат алкогольные напитки в стеклянной таре, сообщает пресс-служба префекта Центрального округа Москвы.

Особые поручения в связи появлением в Москве Огня получили административно-технические службы, МВД и МЧС.

Ожидается, что Олимпийский огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3" 6 октября в 14.45. После торжественной встречи кортеж направится по Киевскому шоссе до Красной площади, где будет дан старт официальным мероприятиям с участием руководителей города и государства.

В течение трех дней 497 факелоносцев пронесут символ Олимпиады по набережным, улицам и мостам города. Посмотреть на эстафету смогут все желающие.

7 октября в 18.00 на Красной площади пройдет Фестиваль света, а 8 октября в рамках закрытия фестиваля на Красной площади состоится торжественное зажжение Чаши Олимпийского огня сочинской Олимпиады.

9 октября перед Кремлем будут демонстрироваться Чаша Олимпийского огня и коллекция факелов правящего князя Монако Альберта II – члена Международного олимпийского комитета.