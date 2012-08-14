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Общество

14 августа 2012, 10:44

С сентября пять поликлиник ЦАО станут амбулаторными центрами

цао поликлиники Минздрав медицина

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 сентября 5 взрослых поликлиник Центрального округа Москвы станут новыми амбулаторными центрами. В них появится высокотехнологичное оборудование.

Первыми модернизацию пройдут городские поликлиники №3 в Тверском районе, №5 в Красносельском районе, №46 в Басманном районе, №68 в районе Якиманка и №220 в Пресненском районе.
К амбулаторным центрам будут прикреплены по 3-5 городских поликлиник в качестве структурных подразделений.

С ноября те же изменения начнут происходить в детских медучреждениях. Высокотехнологичными центрами станут детские поликлиники №32 в Тверском районе, №38 в районе Хамовники и №104 в Таганском районе.

К каждой из них прикрепят по 3 районных поликлиники.

В головной поликлинике москвичи смогут получить специализированную медицинскую помощь: пройти компьютерную и магнитно-резонансную томографию, или другие виды сложной диагностики, сообщается на сайте префектуры ЦАО.

Напомним, объединение медучреждений, по мнению московских властей, должно повысить качество медицинского обслуживания. Этой осенью несколько сотен столичных поликлиник объединят в 46 так называемых амбулаторных центров.

При этом горожане продолжат ходить в ближайшие к дому поликлиники, их число не будет сокращено. Ликвидировать "старые" небольшие медцентры также не планируется, они будут работать по тем же адресам, просто поменяется их статус, подчеркнул руководитель департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов в интервью "Москве 24".

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