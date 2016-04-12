В центре столицы открылось более 100 летних кафе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В центре столицы откроют около тысячи летних кафе. Как сообщает Агентство "Москва", более ста заведений уже работает.

Больше всех летних кафе откроется в Тверском районе – 237, чуть меньше в Пресненском (106) и на Арбате (102). В Замоскворечье будет работать 99 заведений, а в остальных центральных районах поставят 414 кафе.

Сезонные кафе будут работать до 1 ноября. Они состоят из сборно-разборных конструкций с типовым архитектурным решением или сделаны по индивидуальному проекту.

Новые требования к летним кафе

Кроме того, летние кафе не должны перегораживать проход по улицам, размещаться на крышах и во дворах жилых домов. Если сезонную веранду установили на крыше нежилого здания, то кровля должна иметь статус эксплуатируемой по документам БТИ. Также не допускаются капитальные конструкции, использование шатров, установка беседок и рамного остекления.

Как отмечают в пресс-службе префекта ЦАО, каждый проект размещения разрабатывается Москомархитекурой. Ежегодно примерно 10 летних кафе исключают из схемы размещения, потому что они вовремя не убрали конструкции после окончания периода работы.

В ЦАО в прошлом году работало 865 летних кафе. Из них 245 откроются в этом сезоне на прежнем месте, 421 изменили свое месторасположение, а 199 исключены из схемы.

В этом году за разрешением открыть свою точку обратилось более 500 предпринимателей.

Всего в столице установят более двух тысяч летних кафе, 26 из которых будут находиться в парках. Допускается размещение сезонных веранд на грунте и газоне при условии организации технологического настила.

Недавно в Мосгордуме предлагали создать вместо сезонных кафе круглогодичные веранды.

По словам главы комиссии Мосгордумы по законодательству, регламента, правилам и процедурам Александра Семенникова, летние кафе могут работать круглый год при условии соблюдения всех правил безопасности, используя большие обогреватели и кондиционеры. Также конструкция должна быть построена как объект нестационарной торговли, который при необходимости можно разобрать.