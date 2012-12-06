Первый небоскреб Москвы – дом Нирнзее

"Факультатив. Москвоведение": Дом Нирнзее

Легендарный дом Нирнзее является одним из первых небоскребов Москвы. Он был построен в 1912 году на вершине Тверского холма в самом центре города, в двух минутах ходьбы от Пушкинской площади. Но в то время слово "небоскреб" еще не вошло в обиход. Дом называли "тучерезом".

Проект десятиэтажного здания принадлежит немецкому архитектору Эрнсту Нирнзее. Сам архитектор прожил в доме недолго. Во время первой мировой войны он уехал на родину, а "тучерез" он продал по тем временам за огромные деньги – более чем за два миллиона рублей.

Нирнзее расположил дом буквой П. Дом несет в себе черты модерна, неоклассицизма и рационализма 1920-х годов. "Архитектура дома была очень новаторской. Прежде всего, она была функциональной, в отличие от тех зданий, которые возводились в то время", – говорит архитектурный краевед Денис Ромодин.

Сразу после постройки дом окрестили домом холостяков – небольшие квартиры снимали, в основном, мужчины – служащие и деловые люди, необремененные семьями. Дом был спроектирован как гостиница – с длинными коридорами. В нем есть квартиры с номером 810, 915 и т.д. Первая цифра номера – этаж дома. А вот квартиры 606 в доме никогда не было, следом за квартирой 605 следует 607. Архитектор решил, что в его доме не будет квартиры, номер которой ассоциируется с номером палаты, где лежали больные с венерическими болезнями в дореволюционных больницах.

Все квартиры в доме были малогабаритными, изначально в них не было кухонь. В советское время в доме открылась общая кухня, она просуществовала до середины 1980-х годов. Позже небольшие кухни появились во всех квартирах.

Самое известное место в доме – это крыша. На ней находились кафе, летний кинотеатр и спортивная площадка, на которой мальчишки летом играли в футбол. А в 1977 году крышу дома Нирнзее узнал каждый советский телезритель – здесь разворачивались события "Служебного романа". Кроме того, в доме находились детский сад и театр-кабаре "Летучая мышь". Сейчас кабаре в доме нет, зато в его подвале играют спектакли студенты ГИТИСа.

Дом Нирнзее всегда любила творческая интеллигенция – художники, писатели, архитекторы и музыканты. Владимир Маяковский приходил в дом к своей возлюбленной Соне Шамардиной, а Михаил Булгаков именно тут познакомился со своей будущей женой Еленой Шиловской.

Первый московский небоскреб находится в Большом Гнездниковском переулке, 10. И до сих пор носит имя своего создателя – немецкого архитектора Эрнста Нирнзее.